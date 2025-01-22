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مشاهير العرب - عمل فني ينتظر عمرو يوسف بعد الانتهاء من تصوير «درويش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عمل فني ينتظر عمرو يوسف بعد الانتهاء من تصوير «درويش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عمل فني ينتظر عمرو يوسف بعد الانتهاء من تصوير «درويش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:11 مساءً - يستعد الفنان عمرو يوسف لـ بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان «اسم مؤقت»، وذلك عقب أن ينتهي من تصوير فيلم «درويش».

ويتناول فيلم «السلم والتعبان» عالم العلاقات الإنسانية ويشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف الفنانة منة شلبي وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

ويسجل فيلم «السلم والتعبان» التعاون الرابع بين «يوسف» و«العريان» وذلك بعد تعاونهما في فيلم ولاد رزق 3 الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

تفاصيل فيلم درويش

يضم فيلم «درويش» في بطولته بجانب عمرو يوسف عددا من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني ومصطفى غريب، ومن المقرر أن تدور أحداثه في حقبة الأربعينات ويجسد يوسف خلال أحداث الفيلم دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما الثنائي فيلم «شقو» الذى عرض فى موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نسب إيرادات عالية بشباك التذاكر.

وضم الفيلم في بطولته إلى جانب الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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