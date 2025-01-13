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موعد تنفيذ تشيزني عقوبة الطرد بعد كلاسيكو السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

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موعد تنفيذ تشيزني عقوبة الطرد بعد كلاسيكو السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

موعد تنفيذ تشيزني عقوبة الطرد بعد كلاسيكو السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:45 صباحاً - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن الحالة التي سينفذ فيها البولندي فويتشيك تشيزني، حارس برشلونة، عقوبة طرده خلال الانتصار على ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر الاسباني، الذي أقيم بمدينة جدة السعودية.

وأشهر الحكم خيسوس خيل مانزانو البطاقة الحمراء لحارس برشلونة، في الدقيقة 57، بعد استدعائه من قبل غرفة الفيديو، لمشاهدة عرقلة تشيزني لمهاجم الميرينجي، كيليان مبابي.

وكتب مانزانو في تقرير المباراة: "في الدقيقة 57، تم طرد اللاعب 25 فويتشيك تشيزني، بسبب عرقلة منافس أثناء التنافس على الكرة، مما حال دون فرصة محققة للتسجيل".


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن تشيزني لن يضطر لتنفيذ عقوبة الإيقاف بسبب الطرد، إلا إذا شارك مجددا في كأس السوبر الإسباني.

ولن تؤثر العقوبة على مشاركات تشيزني في باقي البطولات، بدءا من مباراة دور ال16 في كأس الملك، أمام ريال بيتيس الأربعاء المقبل.

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة الريال ضد برشلونة


سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.


بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.


ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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