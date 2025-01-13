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البحث العلمي: قبول 6 مشروعات بحثية ضمن التعاون مع الصين - أخبار كلمتك

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البحث العلمي: قبول 6 مشروعات بحثية ضمن التعاون مع الصين - أخبار كلمتك

البحث العلمي: قبول 6 مشروعات بحثية ضمن التعاون مع الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:25 مساءً - اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن 6 مشروعات بحثية مقبولة ضمن بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام 2025- 2027.

وأوضحت إن المشروعات البحثية الفائزة من مراكز بحثية وجامعات حكومية وخاصة وهم جامعة الأزهر، جامعة مصر اليابانية، جامعة بنها، المركز القومي للبحوث، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حيث تمت الموافقة على إدراج وتمويل المشروعات البحثية الفائزة بميزانية قدرها 300 ألف جنيه سنويًا لكل مشروع، حيث تغطي نسبة 50 % من الميزانية المخصصة ضمن البروتوكول المستلزمات بالإضافة للنشر العلمي، إلي جانب نسبة 35 %  لتذاكر السفر، و15% لاستضافة فريق العمل الصيني. 

وتم الاتفاق مع الجانب الصيني على تمويل 6 مشروعات بحثية في مجالات الطاقة، والزراعة والغذاء، والابتكار الأخضر، وغيرها، وللاطلاع علي المشروعات الفائزة يمكنكم الدخول علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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