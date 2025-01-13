معلومات الوزراء: حرائق كاليفورنيا تسبب خسائر 9 مليارات دولار لشركات الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:46 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن الحرائق في كاليفورنيا والتي تسببت في خسائر بالمليارات لشركات الطاقة وصلت إلى 9 مليارات دولار.

وأضاف المركز عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن دستور كاليفورنيا يجعل المرافق خاضعة لـ«الإدانة العكسية»، بمعنى أنَّ تكون مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بأي حريق غابات تشتعل بسبب معداتها، بغض النظر عن الخطأ الفعلي.

وحسب التقرير، تشير عمليات البيع في أسهم Edison إلى أنَّ مخاوف المستثمرين تمتد إلى الصندوق نفسه، حيث كان من المقرر أن يمتلك الصندوق 21 مليار دولار، لكنه تلقى 14.7 مليار دولار اعتبارًا من الشهر الماضي.

وتابع أنَّ الصندوق يتمتع بتفويض لإصدار سندات بقيمة عدة مليارات من الدولارات لتلبية أي التزامات تتجاوز سيولته، ولكن -في الوقت ذاته- سداد هذه السندات من شأنه أن يثقل كاهل بعض إيراداته المستقبلية.

وخسرت Edison International شركة المرافق التي تخدم 15 مليون مواطن أمريكي، بما في ذلك جزء كبير من ولاية لوس أنجلوس، 10%، أو 3.1 مليارات دولار، من قيمتها الأربعاء 8 يناير الجاري.

وبحلول الجمعة 10 يناير، بلغت الخسارة 4.8 مليارات دولار، كما انخفضت أسهم شركة PG&E Corp، التي لا تقع أراضيها في شمال كاليفورنيا، بنسبة 8%، أو أكثر من 4 مليارات دولار.