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معلومات الوزراء: حرائق كاليفورنيا تسبب خسائر 9 مليارات دولار لشركات الطاقة - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء: حرائق كاليفورنيا تسبب خسائر 9 مليارات دولار لشركات الطاقة - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء: حرائق كاليفورنيا تسبب خسائر 9 مليارات دولار لشركات الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:46 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن الحرائق في كاليفورنيا والتي تسببت في خسائر بالمليارات لشركات الطاقة وصلت إلى 9 مليارات دولار.

وأضاف المركز عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن دستور كاليفورنيا يجعل المرافق خاضعة لـ«الإدانة العكسية»، بمعنى أنَّ تكون مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بأي حريق غابات تشتعل بسبب معداتها، بغض النظر عن الخطأ الفعلي.

وحسب التقرير، تشير عمليات البيع في أسهم Edison إلى أنَّ مخاوف المستثمرين تمتد إلى الصندوق نفسه، حيث كان من المقرر أن يمتلك الصندوق 21 مليار دولار، لكنه تلقى 14.7 مليار دولار اعتبارًا من الشهر الماضي.

وتابع أنَّ الصندوق يتمتع بتفويض لإصدار سندات بقيمة عدة مليارات من الدولارات لتلبية أي التزامات تتجاوز سيولته، ولكن -في الوقت ذاته- سداد هذه السندات من شأنه أن يثقل كاهل بعض إيراداته المستقبلية.

وخسرت Edison International شركة المرافق التي تخدم 15 مليون مواطن أمريكي، بما في ذلك جزء كبير من ولاية لوس أنجلوس، 10%، أو 3.1 مليارات دولار، من قيمتها الأربعاء 8 يناير الجاري.

وبحلول الجمعة 10 يناير، بلغت الخسارة 4.8 مليارات دولار، كما انخفضت أسهم شركة PG&E Corp، التي لا تقع أراضيها في شمال كاليفورنيا، بنسبة 8%، أو أكثر من 4 مليارات دولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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