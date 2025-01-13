الرياضة - 11:41 - قصة منزل صمد أمام حريق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:41 صباحاً - حريق لوس أنجلوس.. حرائق تاريخية مدمرة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وقضت على ما يقرب من 10 آلاف مبنى، فيما لا تزال الرياح الصحراوية تواصل تأجيج النيران.

وأظهرت الصور المتداولة آثار التدمير في ماليبو المعروفة باسم مدينة الأثرياء بسبب الحرائق، بعدما تحولت صفوف أشجار النخيل المميزة فيها إلى جذوع سوداء، إلا أن قصرا واحدا ظل صامدا في وجه النيران.

وتحولت في غضون ساعات قليلة جميع المنازل إلى أنقاض متفحمة، بعد أن دمرها الحريق الهائل في مدينة ماليبو بكاليفورنيا، باستثناء مبنى واحد وصفه البعض بأنّه المنزل المعجزة، بعدما ظل قائمًا بمفرده في ظل الحرائق المشتعلة.

قصة منزل صمد أمام حريق لوس أنجلوس

يعد القصر المكون من ثلاثة طوابق والمملوك للرئيس التنفيذي لشركة Waste Management ديفيد شتاينر، أحد المباني القليلة التي لم تمسها النيران، ويطل هذا المنزل الأبيض الذي تبلغ قيمته 9 ملايين دولار، وبني عام 2000، على المحيط الهادئ.

وأظهرت الكثير من الصور تصاعد الدخان من المنازل المجاورة للقصر على كلا الجانبين، في حين على بعد لحظات من مكان الحادث وتحديدا في حي باسيفيك باليساديس الراقي، تعرضت عشرات المباني التي يقطنها عدد كبير من المشاهير للتدمير، ولم يبق سوى هياكل المنازل ومداخنها.

وأتت حرائق الغابات في لوس أنجلوس على كل شيء، تاركة جميع الأحياء السكنية كلها رماد، بينما ظل منزل شتاينر المكون من ثلاثة طوابق سليما بشكل لا يصدق، وبدا اللون الأبيض اللامع للمبنى بارزا بين ركام المنازل الأخرى، لكن بقاء المنزل الذي تبلغ مساحته 4200 قدم مربعة ويتكون من أربع غرف نوم كان غريبا للغاية.

وعلق مالك المنزل لصحيفة واشنطن بوست على هذا الأمر، قال إنه شعر بالصدمة عندما علم أن القصر لا يزال قائما عندما انقشع الدخان.

وأضاف شتاينر أنه اعتقد أن المبنى المذهل والذي كان خاليا في ذلك الوقت، قد انهار عندما أرسل له مقاول محلي مقطع فيديو يظهر النيران والدخان ابتلع ممتلكاته ومنازل جيرانه، وتابع بذهول شديد: إنها معجزة.. المعجزات لا تتوقف أبدا.

الأشخاص الذين هدمت منازلهم

و الأشخاص الذين هدمت منازلهم إثر الحرائق المدمرة منهم: باريس هيلتون، وأنتوني هوبكنز، وتينا نولز، وجون جودمان، وكاندي سبيلينج، وميلو فينتيميليا، ومايلز تيلر، ويعد ما يسمى بحريق باليساديس بين سانتا مونيكا وماليبو على الجانب الغربي من لوس أنجلوس وحريق إيتون في الشرق بالقرب من باسادينا، من بين الحرائق الأكثر تدميرا في تاريخ لوس أنجلوس، إذ أثر الحريق على أكثر من 34 ألف فدان.