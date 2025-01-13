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رونالدو يضع شرطا حاسما لتجديد عقده مع النصر السعودي - أخبار كلمتك

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رونالدو يضع شرطا حاسما لتجديد عقده مع النصر السعودي - أخبار كلمتك

رونالدو يضع شرطا حاسما لتجديد عقده مع النصر السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:50 صباحاً - كشفت تقارير صحفية عن أبرز الشروط التي وضعها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أمام الإدارة الرياضية بالنادي من أجل الموافقة على تمديد عقده مع "العالمي".

وكان رونالدو قد انضم إلى النصر منتصف موسم 2022-2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، ليوقع عقدا لمدة موسمين ونصف الموسم مع "العالمي" ينتهي صيف 2025.

— دوري روشن السعودي (@SPL) https://twitter.com/SPL/status/1877410936220250172?ref_src=twsrc%5Etfw

وذكرت تقارير أخيرة بأن إدارة النصر تعمل على إقناع رونالدو بالتوقيع على عقد لمدة موسم إضافي، وهو ما لم يرد عليه "الدون" حتى الآن.

ووفقا لما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، فإن رونالدو وضع شروطا حاسمة من أجل تجديد تعاقده مع النصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير: "رونالدو أوضح قبل اتخاذ قراره النهائي أن توقعاته للموسم المقبل مرتفعة، حيث أعرب عن رغبته في أن يعزز النادي السعودي صفوفه بشكل كبير ليتمكن من المنافسة على قدم المساواة مع عمالقة الكرة المحلية مثل الاتحاد والهلال، اللذين يسيطران حاليا على المشهد".

وتابع التقرير: "رونالدو يدرك أن المنافسة في دوري المحترفين السعودي شرسة، وأن تحقيق هدف الفوز بالبطولات يتطلب تعزيز جودة الفريق، ونقل المهاجم إلى إدارة النادي رغبته في ضم لاعبين من الطراز الأول، وكان أحد الأسماء البارزة التي طلبها هو كاسيميرو، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد؛ إذ يعتقد كريستيانو أن وجود اللاعب البرازيلي في خط الوسط سيمنح الفريق الصلابة والخبرة اللازمتين لمواجهة تحديات المنافسات المحلية والدولية".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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