هانز فليك: نمتلك فريقا قويا وجيدا ونستحق اللقب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:04 صباحاً - كلاسيكو الأرض، عبر هانز فليك، مدرب فريق برشلونة عن فخره الكبير بالاعبين والطاقم الفني والمشجعين، قائلا: “الليلة كانت رائعة وتمكنا لإنهاء كل شيء لصالحنا”.

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

وقال هانز فليك في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن لا ننظر إلى الوراء لكننا إذا فعلنا ذلك فيكون لتصحيح الأخطاء، والتقدم وفعل الأمور بشكل أفضل".

وأضاف" أظن أننا نمتلك إحساسا أننا لدينا فريق قوي وجيد، وأظهر أنه قادر على الفوز بهذا اللقب، منذ ما بدأنا وعندما عدنا في النتيجة كل هذا لا يصدق خاصة لأننا استقبلنا هدفا مبكرا عن طريق مبابي لكننا عدنا مرة أخرى".

وأكمل: “أعتقد أنه علينا أن نستمر على هذا الطريق حتى نتقدم خطوات إلى الأمام بشكل أفضل”.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

وتمكن برشلونة من حسم التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بقيادة مدربه هانز فليك، فيما تغلب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ليلاقي غريمه الكتالوني.

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