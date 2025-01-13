وزير الري: انخفاض مناسيب المياه بمعظم الترع والمصارف خلال فترة السدة الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:46 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات، طبقا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، موضحا أن مناسيب المياه الحالية في معظم الترع والمصارف منخفضة خلال فترة السدة الشتوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة حالة الري بالمحافظات، والإجراءات المتبعة خلال فترة السدة الشتوية، وجاهزية شبكة المجاري المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

كما أكد سويلم مواصلة أجهزة وزارة الري المعنية متابعة أعمال الصيانة الجارية حاليا لكافة عناصر المنظومة المائية خلال فترة السدة الشتوية، والتي يتم خلالها تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وأحواض المص والطرد للمحطات، وصيانة البوابات، وتطهير وصيانة التغطيات والسحارات والبيارات وأسفل الكباري.

ووجه الوزير باستمرار متابعة مناسيب وتصرفات المياه على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات الآمنة لمحطات مياه الشرب والكهرباء خلال فترة السدة الشتوية، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكافة الزمامات التي تنتهي بها فتره السد الشتوية أولا بأول، مع تحقيق اتزان شبكه الري على مدار الساعة.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة المعنية.. مشيرا إلى أن مناسيب المياه الحالية في معظم الترع والمصارف منخفضة خلال فترة السدة الشتوية، الأمر الذي يسهم في تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضى الزراعية، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضي الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.