لتأهيل الكوادر الأكاديمية عالميا.. وزارة التعليم العالي تطلق برنامج «سفراء الوطن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:36 صباحاً - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجًا تدريبيًا رائدًا بعنوان "سفراء الوطن"، بهدف تأهيل المبعوثين المصريين ليصبحوا سفراء علميين وثقافيين يمثلون مصر في المحافل الدولية. يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة لدعم منظومة البعثات وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي عالميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن البرنامج يعكس التزام الوزارة بتطوير الكوادر الأكاديمية المصرية وتمكينها من المنافسة عالميًا. ونُظمت فعاليات البرنامج بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات المبعوثين وتعزيز قدراتهم على نشر الثقافة المصرية عالميًا، فيما أشار الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، إلى أن المبعوثين يمثلون واجهة مشرفة لمصر، مع التركيز على تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي.

تضمنت الفعاليات محاضرات متنوعة أبرزها:

"وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المغلوطة" قدمها الدكتور رمضان عبد الرازق.

الحقوق العلمية والمالية للمبعوثين.

التحول الرقمي في الجامعات المصرية ودور المكاتب الثقافية بالخارج.

قضايا "الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية" و"الأمن القومي المصري".

كما شمل البرنامج ورش عمل متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق لتعزيز التواصل والقيادة.

اختُتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام البرنامج للمشاركين، مع تأكيد الوزارة على دورهم كواجهة مشرفة لمصر في الخارج.