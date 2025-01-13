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لتأهيل الكوادر الأكاديمية عالميا.. وزارة التعليم العالي تطلق برنامج «سفراء الوطن» - أخبار كلمتك

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لتأهيل الكوادر الأكاديمية عالميا.. وزارة التعليم العالي تطلق برنامج «سفراء الوطن» - أخبار كلمتك

لتأهيل الكوادر الأكاديمية عالميا.. وزارة التعليم العالي تطلق برنامج «سفراء الوطن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:36 صباحاً - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجًا تدريبيًا رائدًا بعنوان "سفراء الوطن"، بهدف تأهيل المبعوثين المصريين ليصبحوا سفراء علميين وثقافيين يمثلون مصر في المحافل الدولية. يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة لدعم منظومة البعثات وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي عالميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن البرنامج يعكس التزام الوزارة بتطوير الكوادر الأكاديمية المصرية وتمكينها من المنافسة عالميًا. ونُظمت فعاليات البرنامج بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات المبعوثين وتعزيز قدراتهم على نشر الثقافة المصرية عالميًا، فيما أشار الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، إلى أن المبعوثين يمثلون واجهة مشرفة لمصر، مع التركيز على تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي.

تضمنت الفعاليات محاضرات متنوعة أبرزها:

"وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المغلوطة" قدمها الدكتور رمضان عبد الرازق.

الحقوق العلمية والمالية للمبعوثين.

التحول الرقمي في الجامعات المصرية ودور المكاتب الثقافية بالخارج.

قضايا "الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية" و"الأمن القومي المصري".

كما شمل البرنامج ورش عمل متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق لتعزيز التواصل والقيادة.

اختُتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام البرنامج للمشاركين، مع تأكيد الوزارة على دورهم كواجهة مشرفة لمصر في الخارج.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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