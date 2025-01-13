رئيس «الوطنية للصحافة»: مصر واجهت العديد من التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 05:46 مساءً - أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن مصر واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وقال: «نعلم جيدا حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر خارجياً وداخلياً وسط أحداث عالمية وإقليمية متوالية وأزمات دولية أثرت على الجميع».

وأوضح الشوربجي - خلال الندوة التي عقدتها الهيئة اليوم بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الاثنين، حول سردية الاقتصاد المصري - أن الهيئة تحرص على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات الإيجابية والملموسة التي تتم على أرض الواقع في مختلف القطاعات بالدولة في إطار دور الهيئة الوطني التثقيفي والتنويري ومواجهة الشائعات والأكاذيب.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة ومعها الصحافة القومية، تؤكد وقوفها مع الدولة دوما في مقدمة المدافعين عن الوطن وأولوياته وخططه وإنجازاته، ومستعدون دائما لدعم وتعزيز أواصر التعاون في شتي المجالات.

ورحب الشوربجي باستضافة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن جهود واحدة من أهم وأبرز الوزارات في مصر، والتي تتولى التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومي والإقليمي وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات.

وأعرب عن تقديره لجهود الوزارة المقدرة والملموسة فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.. فضلا عن جهود مثمرة في صياغة سياسات تنموية وتوفير التمويل المحلي والدولي لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك الدعم الفني سواء للقطاعات الحكومية أوالخاصة في العديد من المجالات.

ونوه إلى أن دور الوزارة يتعاظم ويزداد أهمية في إطار تحقيق التنمية المستدامة بالتخطيط الفعال ومتابعة وتقييم الأداء الحكومي والإدارة المتميزة للاستثمارات العامة للدولة باقتصاد تنافسي وبتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتنفيذ «رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، واستهداف بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات.