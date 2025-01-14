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بايدن: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي قريبًا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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بايدن: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي قريبًا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

بايدن: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي قريبًا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:06 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، أمس /الإثنين/، إنه يتطلع للاتصال قريبًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بايدن -في خطابه اليوم حول حصاد السياسة الخارجية لإدارته- أن "الرئيس السيسي اضطلع بدور محوري في المفاوضات"، مشيرًا إلى أنه سيتصل به قريبًا للعمل على إبرام هذا الاتفاق.

وتابع بايدن، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" وموقع "بارونز" الأمريكيين: "نحن نعمل بشكل عاجل لإتمام هذه الصفقة"، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين حماس وإسرائيل "على وشك الانتهاء"، وسط تفاؤل متزايد في واشنطن بشأن المفاوضات في الشرق الأوسط.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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