بايدن: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي قريبًا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:06 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، أمس /الإثنين/، إنه يتطلع للاتصال قريبًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بايدن -في خطابه اليوم حول حصاد السياسة الخارجية لإدارته- أن "الرئيس السيسي اضطلع بدور محوري في المفاوضات"، مشيرًا إلى أنه سيتصل به قريبًا للعمل على إبرام هذا الاتفاق.

وتابع بايدن، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" وموقع "بارونز" الأمريكيين: "نحن نعمل بشكل عاجل لإتمام هذه الصفقة"، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين حماس وإسرائيل "على وشك الانتهاء"، وسط تفاؤل متزايد في واشنطن بشأن المفاوضات في الشرق الأوسط.