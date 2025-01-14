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إحالة ملف قضية سرقة الدراجات النارية الى النيابة - أخبار كلمتك

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إحالة ملف قضية سرقة الدراجات النارية الى النيابة - أخبار كلمتك

إحالة ملف قضية سرقة الدراجات النارية الى النيابة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:37 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر بشرطة الحوطة انه تم احالة ملف قضية سرقة الدراجات النارية الى النيابة.


وافادت المصادر بان احالت ملف هذه القضية جاء بعد استكمال اجراءات التحقيف مع المتهم الرئيسي وانزاله الى مسرح الجريمة لاعادة تمثيل واقعة السرقة باحدى حارات الحوطة. وقامت ادارة امن الحوطة تحت اشراف مدير امن الحوطة عواد الشلن وبحضور مدير ادارة البحث علي الوكالة وفريق ادارة البحث بانزال المتهم الى موقع الجريمة وتحت حراسة مشددة.


واوضحت المصادر بان اجراءات البحث والتحري في هذه القضية استمر لشهرين حتى تم التوصل الى المتهم الرئيسي والقبض عليه. فيما لايزال البحث جاري عن بقية المتهمين وعددهم 4 اشخاص يتم متابعتهم بالتنسيق مع امن عدن. وبلغ عدد الدراجات النارية التي تم سرقتها 10دراجات 9 منها تم سرقتها من الحوطة ودراجة من منطقة البيطرة بالفيوش بمديرية تبن بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر بامن الحوطة.
محمد السلامي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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