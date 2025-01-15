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الرياضة - 02:01 - الشبورة الكثيفة تتسبب في إغلاق طريقين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:01 - الشبورة الكثيفة تتسبب في إغلاق طريقين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - الشبورة الكثيفة تتسبب في إغلاق طريقين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:01 صباحاً - أعلنت محافظة الإسكندرية غلق الطريق الساحلي بداية من الكيلو 57 اتجاه محافظة مطروح والطريق الصحراوي بداية من بوابة الرسوم، بسبب كثافة الشبورة المائية صباحا.

وأهابت المحافظة - في بيان عاجل - بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

جاء ذلك بناء على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء، الخميس.

وأكدت محافظة الإسكندرية اتباع إرشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية، ومنها القيادة بهدوء تام، وعدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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