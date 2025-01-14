افاد معلمون بقيام قوات امنية باعتقال معلم اثناء مشاركته بمظاهرة عدن بخورمكسر صباح اليوم.
وعقب ذلك انسحبت نقابة ومعلمي مديرية الشيخ عثمان من ساحة العروض صباح اليوم بعد اعتقال أحد نقابي ومعلمي مديرية الشيخ صباح اليوم
ودعا معلموا الشيخ عثمان النقابة باصدار بيان يندد بعملية الاعتقال هذه.
ولم يصدر اي توضيح من الجهات الامنية بشان حادثة التوقيف او الاعتقال الذي تعرض له المعلم
قوات امنية تعتقل معلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد معلمون بقيام قوات امنية باعتقال معلم اثناء مشاركته بمظاهرة عدن بخورمكسر صباح اليوم.
افاد معلمون بقيام قوات امنية باعتقال معلم اثناء مشاركته بمظاهرة عدن بخورمكسر صباح اليوم.
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