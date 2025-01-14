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قوات امنية تعتقل معلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

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قوات امنية تعتقل معلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

قوات امنية تعتقل معلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد معلمون بقيام قوات امنية باعتقال معلم اثناء مشاركته بمظاهرة عدن بخورمكسر صباح اليوم.
وعقب ذلك انسحبت نقابة ومعلمي مديرية الشيخ عثمان من ساحة العروض صباح اليوم بعد اعتقال أحد نقابي ومعلمي مديرية الشيخ  صباح اليوم 
ودعا معلموا الشيخ عثمان النقابة باصدار بيان يندد بعملية الاعتقال هذه.
ولم يصدر اي توضيح من الجهات الامنية بشان حادثة التوقيف او الاعتقال الذي تعرض له المعلم

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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