مدير عام المنصورة يؤكد الحرص على صيانة وتأهيل شوارع المديرية - أخبار كلمتك

أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي،* حرص السلطة المحلية على صيانة وإعادة تأهيل كافة الشوارع بالمديرية، مشيراً إلى أن قيادة المديرية تولي هذا الجانب جل إهتمامها لتنظيم وتسهيل حركة السير، ناهيك إلى إظهار المنصورة بمنظهرها اللائق.



جاء ذلك، خلال تواصل أعمال الصيانة والترميمات الإسفلتية في عدد من شوارع مديرية المنصورة، الممول من المجلس المحلي بالمديريةِ.



ولفت مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، إلى أن إعادة تأهيل وترميم عدد من الشوارع المتهالكة المستهدفة، يعد من أولويات خطط وبرامج السلطة المحلية بالمديرية، للحفاظ على الطرق، ضمن جهود قيادة المديرية لتحديث البنية التحتية، لتواكب ما تشهده مديرية المنصورة من توسع عمراني، وإزدحام مروري، وحركة تجارية، إلى جانب إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمديرية، ترجمة لتوجيهات *معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس.

محمد القادري