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مدير عام المنصورة يؤكد الحرص على صيانة وتأهيل شوارع المديرية - أخبار كلمتك

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مدير عام المنصورة يؤكد الحرص على صيانة وتأهيل شوارع المديرية - أخبار كلمتك

مدير عام المنصورة يؤكد الحرص على صيانة وتأهيل شوارع المديرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي،* حرص السلطة المحلية على صيانة وإعادة تأهيل كافة الشوارع بالمديرية، مشيراً إلى أن قيادة المديرية تولي هذا الجانب جل إهتمامها لتنظيم وتسهيل حركة السير، ناهيك إلى إظهار المنصورة بمنظهرها اللائق.


جاء ذلك، خلال تواصل أعمال الصيانة والترميمات الإسفلتية في عدد من شوارع مديرية المنصورة، الممول من المجلس المحلي بالمديريةِ.


ولفت مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، إلى أن إعادة تأهيل وترميم عدد من الشوارع المتهالكة المستهدفة، يعد من أولويات خطط وبرامج السلطة المحلية بالمديرية، للحفاظ على الطرق، ضمن جهود قيادة المديرية لتحديث البنية التحتية، لتواكب ما تشهده مديرية المنصورة من توسع عمراني، وإزدحام مروري، وحركة تجارية، إلى جانب إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمديرية، ترجمة لتوجيهات *معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس.

محمد القادري

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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