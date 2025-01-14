مشاهير العرب - ده بقى شيء مقزز.. جوري بكر تنتقد تريند العمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:36 مساءً - جوري بكر.. انتقدت الفنانة جوري بكر، ظاهرة انتشار صور العمرة بين المشاهير خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها في صدارة التريند خلال الساعات الماضية.

جورى بكر تنتقد تريند العمرة

وعبرت الفنانة جوري بكر، عن استيائها من انتشار صور العمرة للمشاهير على منصات التواصل، مشيرة إلى أن هذه التصرفات مبالغة ومستفزة.

وقالت جوري بكر، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «عارفة إن اللي هقوله هيزعل ناس كتير، بس طظ.. اللهم عمرة يا رب، لكن تريند العمرة ده بقى شيء مقزز بالنسبالي لمجموعة معينة من الناس».

وأضافت: «اللي رايحة بظوافرها وبرانداتها ومجوهراتها.. هو في إيه بجد؟ الموضوع بقى مستفز جدًا، شبع بعد جوع وفشخرة كذابة، وعلى نياتكم ترزقون».

أعمال الفنانة جوري بكر

ومن المقرر أن تشارك الفنانة جوري بكر، في الموسم الخامس من مسلسل «المداح»، بطولة النجم حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وغادة عادل، وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما تشارك في مسلسل «سيد الناس»، بطولة النجم عمرو سعد، وإلهام شاهين، ومنة فضالي، وعدد من نجوم الفن، ومن إخراج محمد سامي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

آخر أعمال الفنانة جوري بكر

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة جوري بكر، هو مسلسل «برغم القانون»، الذي يشارك في بطولته إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.