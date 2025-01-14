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مشاهير العرب - بهذه الطريقة.. أصالة تشوق الجمهور لطرح أحدث أعمالها في 2025 | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بهذه الطريقة.. أصالة تشوق الجمهور لطرح أحدث أعمالها في 2025 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بهذه الطريقة.. أصالة تشوق الجمهور لطرح أحدث أعمالها في 2025 | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:36 مساءً - شوقت الفنانة السورية أصالة نصري، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تستقبل بها عام 2025، ومن المفترض أن تخاطب بها جميع أفراد العائلة.

وشاركت أصالة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» كواليس التحضير للألبوم الجديد، معلقة عليه قائلة: «لكلّ أخّ من كلً أخت أغنيتي، لكلّ سند لعائلته وأمان وعوض إذا غاب منّ هو الأمان والسند ( الأبّ)، الله يحفظ أخي وأخوانكم ويحفظ سلطان اللي الأغنية هديّته من أخته حبيبته».

وأضافت أصالة: «لأهل العين محبتي ودعواتي بدوام الأمان والسلام لمدينتهم الهادئة الرًاقية، الإخوة طمأنينة الحياة ومستقرّ الرّوح وشركاء قلوب آباءهم.. الله بجمع كلّ الإخوة على الحب والوفا والتقدير لتعمر الدّنيي بالمحبّه».

آخر أعمال أصالة

ومن ناحية أخرى، تعيش أصالة حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها مؤخرا التي تحمل اسم «سوريا جنة» التي تضامنت من خلالها مع سوريا.

وأغنية سوريا جنة لـ أصالة، من كلمات بتول زيدان، وألحان يارا أحمد.

وكشفت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادتها بإطلاق هذه الأغنية، قائلة: «مشاعر مختلطه كلها قوية خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم ما في من هيك حاره الناس».

وأضافت أصالة: «فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة وبساطة وشهامة ومحبة وتسامح وتسامح وتسامح وما في شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازه! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة سوريا التاريخ اللي بيعشقها»

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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