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مشاهير العرب - «حبيبنا».. أحمد سعد يستعد لطرح أحدث أعماله بهذا الموعد| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «حبيبنا».. أحمد سعد يستعد لطرح أحدث أعماله بهذا الموعد| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حبيبنا».. أحمد سعد يستعد لطرح أحدث أعماله بهذا الموعد| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:56 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد، لانطلاقة أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «حبيبنا» عبر المنصات الرقمية خلال المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد نجاحا مثل الأعمال السابقة.

وشارك سعد، البوستر التشويقي لأغنية «حبيبنا» عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «استنوا ألبوم حبيبنا يوم الأربعاء 15 يناير، على يوتيوب وكل المنصات الرقمية».

وظهر أحمد سعد، في البرومو التشويقي لأغنية «حبيبنا» الذي أطلقه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وهو يتحدث عن بدايته الفنية، مشيرا إلى أنه استمر بالسعي في مجال الغناء لأكثر من 15 سنة.

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابين، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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