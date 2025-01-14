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مشاهير العرب - بعد نقله إلى المستشفى.. آخر التطورات الصحية للمؤلف حاتم حافظ «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نقله إلى المستشفى.. آخر التطورات الصحية للمؤلف حاتم حافظ «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نقله إلى المستشفى.. آخر التطورات الصحية للمؤلف حاتم حافظ «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:56 مساءً - حاتم حافظ.. حالة من القلق أثارها المؤلف حاتم حافظ لدى عدد كبير من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تم الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية مزمنة.

وكانت الصفحة الرسمية للمؤلف حاتم حافظ، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعرضه لوعكة صحية، قائلة: «حاتم محجوز في المستشفى من أول إمبارح بالليل الحمد لله استبعدوا الاشتباه في ذبحة واتشخصت الحالة بالتهاب فيروسي وبكتيري في الرئتين دعواتكم يعدي النوبة على خير».

المؤلف حاتم حافظ

آخر أعمال المؤلف حاتم حافظ

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال المؤلف حاتم حافظ مسلسل «صفحة بيضا» بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع، ومن المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال الأوف سيزون.

مسلسل «صفحة بيضا»

«صفحة بيضا» من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدخل حنان مطاوع منافسات موسم دراما الـ Off Season.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حنان مطاوع، نخبة من النجوم منهم: سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، وحسن العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار مجتمع تشويقي، حيث تواجه حنان مطاوع العديد من التحديات وتحاول الوصول إلى حل لها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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