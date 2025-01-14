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ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه - أخبار كلمتك

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ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه - أخبار كلمتك

ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:55 مساءً - نشرت الفنانة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه، وظهر في الصور إلى جوارها الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني.

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وقد حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من 30 مليون جنيه في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ٢٠ مليون ريال.  

فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.  

مشاركة ياسمين رئيس في رمضان 2025

وفي سياق آخر، تشارك ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل منتهي الصلاحية، ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.  

مسلسل رقم سري

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.  

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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