فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش - أخبار كلمتك

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش - أخبار كلمتك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالانتقالي يتحدث عن هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالانتقالي يتحدث عن هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد مدينة 6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة تنفيذ ممشى محور 26 يوليو - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد مدينة 6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة تنفيذ ممشى محور 26 يوليو - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد وضع اللمسات الأخيرة.. تفاصيل ألبوم وليد توفيق الجديد «صور» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد وضع اللمسات الأخيرة.. تفاصيل ألبوم وليد توفيق الجديد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وضع اللمسات الأخيرة.. تفاصيل ألبوم وليد توفيق الجديد «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:36 مساءً - انتهى الفنان وليد توفيق، من وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد، اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر أن يطلقه عبر المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف وليد توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل ألبوم الجديد التي يصدره بالتعاون مع مجموعة من الصناع، قائلا: «انتهى النجم العربي وليد توفيق من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد في العاصمة المصرية القاهرة».

ومن المفترض أن، يتضمن ألبوم وليد توفيق 6 أغنيات هي «كبرت البنوت» من كلمات وألحان جورج خباز وتوزيع باسم منير، إنتي بالناس كلهم كلمات إسماعيل رأفت ألحان وليد سعد توزيع أحمد عادل، «شو بدي بالورد» كلمات وألحان سليم سلامة توزيع مصطفى عبد الرضا، «إنت حبيبي» كلمات أحمد ماضي ألحان وليد توفيق توزيع باسم منير، «يا معلمة» كلمات وألحان من الفلكلور المصري توزيع باسم منير، «اضحك يا صخر» كلمات توفيق المصري ألحان وليد توفيق توزيع باسم منير، هذا وستصدر أغنيات الألبوم قريباً حيث أكد النجم العربي وليد توفيق سعادته بالتعاون مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في هذا الألبوم الجديد.

آخر أعمال وليد توفيق

وكان وليد توفيق طرح مؤخرا، أغنية «يا عسل» وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

أغنية «يا عسل» لـ وليد توفيق، من كلمات عليم وألحان بينو وتوزيع خالد مشى.

اقرأ أيضاً
وليد توفيق يُحيى الذكرى الـ 49 لوفاة أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

فلوسه ضاعت في البنوك اللبنانية.. أبرز تصريحات وليد توفيق مع منى الشاذلي

وليد توفيق يستعيد ذكريات أعماله الجماهيرية لأول مرة في مهرجان القلعة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بحضور نجوم الفن، موعد انطلاق حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 بالسعودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق