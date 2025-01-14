مشاهير العرب - بعد وضع اللمسات الأخيرة.. تفاصيل ألبوم وليد توفيق الجديد «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:36 مساءً - انتهى الفنان وليد توفيق، من وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد، اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر أن يطلقه عبر المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف وليد توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل ألبوم الجديد التي يصدره بالتعاون مع مجموعة من الصناع، قائلا: «انتهى النجم العربي وليد توفيق من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد في العاصمة المصرية القاهرة».

ومن المفترض أن، يتضمن ألبوم وليد توفيق 6 أغنيات هي «كبرت البنوت» من كلمات وألحان جورج خباز وتوزيع باسم منير، إنتي بالناس كلهم كلمات إسماعيل رأفت ألحان وليد سعد توزيع أحمد عادل، «شو بدي بالورد» كلمات وألحان سليم سلامة توزيع مصطفى عبد الرضا، «إنت حبيبي» كلمات أحمد ماضي ألحان وليد توفيق توزيع باسم منير، «يا معلمة» كلمات وألحان من الفلكلور المصري توزيع باسم منير، «اضحك يا صخر» كلمات توفيق المصري ألحان وليد توفيق توزيع باسم منير، هذا وستصدر أغنيات الألبوم قريباً حيث أكد النجم العربي وليد توفيق سعادته بالتعاون مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في هذا الألبوم الجديد.

آخر أعمال وليد توفيق

وكان وليد توفيق طرح مؤخرا، أغنية «يا عسل» وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

أغنية «يا عسل» لـ وليد توفيق، من كلمات عليم وألحان بينو وتوزيع خالد مشى.