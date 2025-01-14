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"معزوفة اليوم السابع" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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"معزوفة اليوم السابع" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

"معزوفة اليوم السابع" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:50 مساءً -  صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “معزوفة اليوم السابع” للكاتب الأردني جلال برجس، حيث من المقرر أن تشارك ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

رواية معزوفة اليوم السابع 

ومن أجواء الرواية: حكاية مدينة مفترضة مكونة من سبعة أحياء، تصاب بوباء غريب ونادر يفضي، في واحد من أعراضه، بالمصابين إلى الوقوع في غرام الموت، وبالتالي تصبح على حافة الفناء.

وتدور الرواية في ثلاث مراحل زمنية خفية غير مباشرة، بأسلوب رمزي غير معقد، بحيث تترك مجالات عديدة للقارئ بأن يؤولها كيفما يريد.

الكاتب جلال برجس 

يشار إلى أن جلال برجس شاعر وروائي أردني نال عدة جوائز عربية وعالمية مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته (دفاتر الوراق). وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته (أفاعي النار) بالإضافة إلى جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية (الزلزال).  وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته (مقصلة الحالم).  كما ووصلت روايته (سيدات الحواس الخمس) إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019.  كتب الشعر، والقصة، وأدب المكان، والمقالات النقدية والفكرية ثم اتجه إلى كتابة الرواية. ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية. كما وترجم كتابه (شبابيك مادبا تحرس القدس) إلى سبع لغات حية.

وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العربية والعالمية. وشارك في لجان تحكيم عدد من الجوائز الثقافية العربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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