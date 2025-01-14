حزمة حماية اجتماعية جديدة.. موعد تطبيق زيادة المرتبات ‏والمعاشات 2025 ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:36 مساءً - زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأخير للحكومة، أنه من المقرر الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025.

زيادة المرتبات والمعاشات 2025

وأكدت مصادر حكومية - في تصريحات صحفية سابقة - في بداية عام 2025، أن المرتبات والمعاشات، ستشهد زيادات لأكثر من 5 ملايين موظف في الوزارات والهيئات الحكومية، ولأكثر من 12 مليون موظف في القطاع الخاص خلال الفترة القليلة المقبلة.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

ومن المقرر أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع تبكير صرفها، ولكن لا يوجد أي تأكيد على زيادة المرتبات والمعاشات حتى الآن، والزيادة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، تكون في شهر يوليو 2025 المقبل.

موعد زيادة المرتبات وفقا للقانون

تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن وفق تعديل جديد جرى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، إذ أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و 15% لغير المخاطبين.

موعد زيادة المعاشات وفقا للقانون

والزيادة السنوية للمعاشات وفقًا للقانون، ستكون بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها. وفيما يخص العام السابق، تم صرف الزيادة في مارس 2024 بدلاً من يوليو بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وينص قانون التأمينات والمعاشات على أن يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تتماشى مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة يصل إلى 15%.