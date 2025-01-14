الرياضة - 03:36 - الرئيس السيسي يتابع جهود البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:36 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جهود البنك المركزي في التحول الرقمي والشمول المالي

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود التي يبذلها البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية، والأطر التشريعية والرقابية للقطاع المالي في مصر، بهدف تحقيق تطور كبير في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

الرئيس السيسي يشدد على أهمية التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية

ومن جانبه، أشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع ناقش جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المتعلقة بالشمول المالي لضمان دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مشددًا على أهمية توفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وفقًا لأفضل المعايير العالمية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسين المؤشرات الاقتصادية.