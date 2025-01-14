الرياضة - 03:36 - عيار 21 بكام؟.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:36 مساءً - استقر سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، وذلك بعد حالة الارتفاع التي سجلها خلال الساعات القليلة الماضية، ليستقر عيار الذهب 21 عند مستوى 3760 جنيه.
وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
|سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|4297.25 جنيه
|4268.5 جنيه
|عيار 22
|3939 جنيها
|3912.75 جنيه
|عيار 21
|3760 جنيها
|3735 جنيها
|عيار 18
|3222.75 جنيه
|3201.5 جنيه
|عيار 14
|2506.75 جنيه
|2490 جنيه
|عيار 12
|2148.5 جنيه
|2134.25 جنيه
|عيار 9
|1611.5 جنيه
|1600.75 جنيه
سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
سعر الذهب عيار24: 4297.25 جنيه للبيع، 4268.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار22: 3939 جنيه للبيع، 3912.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3760 جنيها للبيع، 3735 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 18: 3222.75 جنيه للبيع، 3201.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14: 2506.75 جنيه للبيع، 2490 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12: 2148.5 جنيه للبيع، 2134.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9: 1611.5 جنيه بيع، 1600.75 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم: 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء.
سعر أوقية الذهب: 2668.91 دولا للبيع، و2668.64 دولار للشراء.
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