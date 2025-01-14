الرياضة - 04:01 - عبد العاطي: مصر مستعدة لإنفاذ المساعدات لغزة بمجرد فتح معبر رفح من الطرف الآخر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:01 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إن مصر مستعدة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح من الطرف الآخر.

وأضاف عبد العاطى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج: نحتاج إلى توفر الإرادة السياسية من الطرفين من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأكد أنه حان الوقت من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان يمكن التوصل إليه خلال الشهور الماضية في ظل الوصع الكارثي بالقطاع.