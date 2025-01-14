نادين العمروسي تحيي حفلا ببيت السحيمي في ذكرى الموسيقار زكريا أحمد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:50 مساءً - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية فنية جديدة ضمن إحياء الاحتفال بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل زكريا أحمد، تقدمها الفنانة نادين العمروسي، وذلك في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 16 يناير.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أعمال الموسيقار الكبير الراحل، مثل: دور ما أنت اللي جايبه لروحك، ومن الطقاطيق الكلاسيكية "في نور محياك"، ومن الطقاطيق المتطورة "أنا في انتظارك"، و"هو صحيح الهوى غلاب"، ومن أشهر أغاني الأفلام التي لحنها "زكريا" لأفلام السينما المصرية مُتعاونًا مع رفيق الدرب الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي والسيدة أم كلثوم منها "عن العشاق" و"الورد جميل" و"برضاك" وغيرهم.

كما تقدم "العمروسي" في الفاصل الثاني من الحفل باقة متنوعة من أشهر الأغاني المصرية وأيضًا تُغني من أعمالها الخاصة أغنيتين هما: "تحس بإيه" و"الوقت بيعدي"، يشاركها بالغناء في الحفل ضيوف الشرف الفنانين والمطربين: أحمد صبري ومحمد سامي وروجينا صبحي.

الفنانة نادين العمروسي

تخرجت "نادين العمروسي" في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وكانت نقطة البداية في ظهور موهبتها الغنائية للنور من خلال الأنشطة الطلابية والمسابقات الجامعية، حيث ظلت محافظة على المركز الأول في الغناء على مستوى الجامعة، وأيضًا مسابقة إبداع شباب الجامعات طوال فترة دراستها.

وعقب التخرج بدأت حياتها العملية كطبيبة بيطرية، ولكن عشقها للموسيقى والغناء دفعها لاستكمال دراستها والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية - تخصص غناء - بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وحصلت على درجة البكالوريوس وتخرجت بتفوق

وكانت أبرز مشاركتها الفنية الاشتراك في المسابقات الدولية مثل "الدوم" ومسابقة "X Factor" وتم اختيارها ضمن أفضل عشرة متسابقين من بين آلاف المشاركين ثم التحقت بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وكانت المشاركة الفنية الأهم في حياتها هي الاشتراك بالغناء في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة أمام رئيس جمهورية مصر العربية عام 2022م.

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