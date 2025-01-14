مشاهير العرب - ‏«عينيكم جابتهم الأرض».. مروة صبري تكشف حقيقة عودة ‏ياسمين صبري إلى أحمد أبوهشيمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:01 مساءً - أثارت الإعلامية مروة صبري، تفاعل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن احتمالية عودة الفنانة ياسمين صبري إلى زوجها السابق، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد عدة سنوات من انفصالهما.

وانتشرت على منصات التواصل صور تظهر تواجد ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في أماكن متشابهة، الأمر أثار تساؤلات عديدة حول عودتهما لبعضهما وجعلها يتصدران المشهد خلال الآونة الأخيرة.

حقيقة عودة ياسمين صبري أبو هشيمة

وتحدثت مروة صبري، في برنامجها «قعدة ستات»، عن احتمالية عودة العلاقة بين الثنائي، في خلال شهرين، مشيرة إلى أن هناك محاولة جادة من الطرفين للرجوع، قائلة: «إثارة وتشويق من ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، من خلال مصادري الخاصة في محاولة للرجوع، وهيرجعوا لبعض في خلال شهرين، وأهم حاجة السوشيال ميديا تبعد عنهم، سيبوهم في حالهم عينيكم متجيبهومش الأرض تانى سيبوا الاتنين حلوين ولطاف مع بعض، وكمان هما الحلو لما انفصلوا محدش فيهم اتكلم عن التاني وحش».

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين صبري، تواصل تصوير مسلسلها الجديد «ضل حيطة»، المكون من 15 حلقة، والذي تخوض به المنافسة ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025.

آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية

فيلم «أبو نسب»، والذي شاركها في بطولته الفنانة محمد إمام والذي يعتبر التعاون الثالث لهما سينمائيًا.

كما شارك في بطولة فيلم «أبو نسب»، كلا من الفنانين، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصري، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار ومن إخراج رامي إمام.