مشاهير العرب - وزارة الثقافة تحيي ذكرى أم كلثوم الـ 50 في فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:01 مساءً - أعلنت وزارة الثقافة إحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم في فرنسا، مشيرة إلى أن الاحتفالية الضخمة يحتضنها مسرح فيلهارمونى دو باريس الذي يعد مجمع مسارح، وأحد أهم المراكز الثقافية والفنية في مدينة الموسيقى في بارك دى لافيليت بالحافة الشمالية الشرقية لباريس.

وقالت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مبنى المسرح ذو طراز فني ومعماري مذهل ويقع على تلة في منطقة سياحية مهمة، تطل على معالم عاصمة النور «باريس» وضواحيها حيث يمكن رؤية برج إيفل من أعلى مبناه الذى صممه بشكل فريد ومبتكر المعماريان جان نوفيل وكريستيان دو بورتسامبارك، وافتتح في 14 يناير 2015 بحضور الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند.

وأكدت أن خصائص المسرح الصوتية والمعمارية مميزة وتتصف بالمحافظة على جودة الاستماع والمشاهدة حتى المقاعد الخلفية، موضحة أنه يتسع لـ2400 مشاهد، ويستضيف أشكالاً مختلفة ومنوعة من ألوان الموسيقى العالمية، المعاصرة، الجاز بالإضافة للعروض الراقصة.

جدير بالذكر أن احتفالية أم كلثوم تقام في القاعة الكبرى التي تسمى «بيير بوليه» في الرابعة عصر الأحد الثاني من فبراير المقبل بتوقيت باريس، ويحييها أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويشارك خلالها مطربتا الأوبرا رحاب عمر وإيمان عبد الغني، وتضم كوكبة من الأعمال الخالدة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وتذاع مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمسرح فيلهارمونى دي باريس.