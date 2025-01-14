مشاهير العرب - سليمان الغازي: الشعر أداة قوية لتطوير الذات وإعادة اكتشاف الإنسان لنفسه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:01 مساءً - تحدث الشاعر سليمان الغازي، عن الدور العميق الذي يلعبه الشعر في تطوير الذات وتعزيز الفهم العاطفي والفكري للإنسان.

وأكد الغازي أن الشعر ليس مجرد كلمات تُلقى أو تُكتب، بل هو وسيلة فريدة لتحليل المشاعر، والتعبير عن التجارب الإنسانية، واكتشاف الذات.

قال الغازي: «الشعر يشبه المرآة التي تعكس ما في داخلنا بصدق ووضوح. عندما يكتب الإنسان الشعر أو يقرأه، فإنه يدخل في حوار مع نفسه، يتأمل أفكاره ومشاعره، ويجد إجابات قد لا يتمكن من العثور عليها بطرق أخرى».

وأشار إلى أن الشعر يساعد على تهذيب النفس وتطويرها، لأنه يفتح آفاقًا جديدة للتعبير ويعزز الفهم العميق للعالم المحيط.

وأضاف: «كل قصيدة تحمل رسالة أو تجربة، ومن خلال الغوص في معانيها، يمكننا أن نفهم أشياء جديدة عن أنفسنا وعن الآخرين».

وأكد الغازي أن كتابة الشعر أو قراءته يمكن أن تكون أداة علاجية، خاصة في الأوقات الصعبة. وتابع: «الشعر يتيح للإنسان التعبير عن آلامه وأفراحه، مما يساعده على تخفيف التوتر النفسي وإيجاد الراحة، وأنه مساحة آمنة للتعبير عن أعمق الأحاسيس دون قيود».

كما تحدث عن أهمية إدماج الشعر في المناهج التعليمية لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الشباب، قائلاً: «تعليم الشعر لا يعني فقط فهم الأوزان والقوافي، بل يعني تعليم الإنسان كيف يفتح قلبه وعقله، وكيف يعبر عن نفسه بأسلوب راقٍ.

في ختام حديثه، شدد الشاعر سليمان الغازي على أن الشعر هو رفيق دائم في رحلة تطوير الذات، داعيًا الجميع إلى قراءة الشعر وكتابته كوسيلة للتواصل مع أعماقهم، قائلاً: «الشعر ليس فقط فنًا، بل هو أسلوب حياة يساعدنا على أن نصبح أكثر إنسانية وتوازنًا».