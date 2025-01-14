رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:11 مساءً - استمارة الثانوية الأزهرية.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط وطريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، وآخر موعد لتسجل الاستمارة والأوراق المطلوبة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025، حيث يغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

وتابع القطاع، أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 من خلال زيارة برنامج نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية، واتباع الخطوات التالية:

أولًا: يقوم الطالب بزيارة برنامج نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية.

ثانيًا: الضغط على أيقونة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية الأزهرية.

ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي أو جواز السفر

رابعًا: كتابة كلمة السر.

خامسًا: الضغط على تسجيل الدخول.

سادسًا: تظهر استمارة الثانوية الأزهرية.

سابعًا: كتابة البيانات المطلوبة.

ثامنًا: إرفاق المستندات المطلوبة.

تاسعًا: التأكد من صحة البيانات والمستندات.

الخطوة الأخيرة: الضغط على حفظ.

طريقة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن للطالب الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور يتم استلامهما من المعهد الملتحق به، ليتمكن من الدخول على صفحته، وتسجيل الاستمارة.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

- 4 صور حديثة 4*6 ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو صورة واضحة منها.

- صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 طابع تنمية موارد.

- دمغة بقيمة 150 قرشا.

- مستخرج رسمي من المنطقة الأزهرية موضحاً به مواد الرسوب بالدرجات «للطالب المعيد» لآخر عام رسوب.