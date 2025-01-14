«فاروق» يتفقد ويتابع أعمال تطوير المتحف الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:11 مساءً - زار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، المتحف الزراعي لمتابعة أعمال رفع المخلفات والأنقاض والتطوير والتجميل والتشجير بالمتحف.

ووجه الوزير بسرعة رفع مخلفات تقليم الأشجار وجميع المخلفات بالمتحف، وكذلك طرح الخردة غير المستغلة للبيع، وأيضا سرعة الانتهاء من التشجير والنظافة وتأهيل الورش والكافتيريات ودورات المياه حتى تليق بالموظفين وزائري المتحف العريق.

وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة وعائد اقتصادي منه، وذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من أصولها غير المستغلة حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن العمل في المتحف يسير على قدم وساق، وطبقا لتوجيهات وزير الزراعة، حيث تم رفع أكثر من 80 سيارة مخلفات من تقليم وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش من المسطحات الخضراء، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة وجهاز تحسين الأراضي والإدارة المركزية للتشجير، وقطاع الزراعة الآلية، مؤكدا أنه يتم الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة.

جدير بالذكر أن إنشاء المتحف الزراعي في مصر، كان الغرض منه التوثيق لذاكرة مصر الزراعية، وأن يكون نافذة تطل منها كل الأجيال علي حضارة مصر الزراعية، فضلاً عن كونه مركزاً للثقافة الزراعية.

وأقيم المتحف في سراي الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديوي إسماعيل في حي الدقي، وقد بدأ العمل به في عام 1930، عندما صدر قرار مجلس الوزراء المصري في 21 نوفمبر من عام 1927، وأطلق عليه في البداية اسم «متحف فؤاد الأول الزراعي».

ويمكن اعتبار هذا المتحف ثمانية متاحف وليس متحفا واحدا، وتم افتتاحه عام 1938 وتزيد مساحة هذا المتحف علي ثلاثين فداناً، أي ما يعادل 130 ألف متر مربع 20% منها مباني والباقي مسطحات خضراء، ويعد ثاني أقدم متحف زراعي في العالم.

وفي سياق متصل توجه وزير الزراعة مباشرة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث قام بجولة في طوابق المبنى، التقى خلالها عددا من قيادات الهيئة والموظفين، وأيضا الجمهور المتعامل معها، حيث وجه بضرورة حسن معاملة المواطنين، وسرعة وتسهيل الإجراءات وعدم تعطيل مصالحهم.