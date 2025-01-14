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مشاهير العرب - مسابقة المليون جنيه.. يعلن محمد رمضان عن أسماء الفائزين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسابقة المليون جنيه.. يعلن محمد رمضان عن أسماء الفائزين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسابقة المليون جنيه.. يعلن محمد رمضان عن أسماء الفائزين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:06 مساءً - محمد رمضان.. تصدر اسم الفنان محمد رمضان، التريند على مواقع التوصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة التي أطلقها مؤخرًا، بسؤال حول أغنيته الجديدة بعنوان «قط مابتخربش».

الفائزون في مسابقة المليون جنيه

كشف محمد رمضان، خلال بث مباشر عبر حسابه على «فيسبوك»: «إحنا اخترنا 10 فائزين في مسابقة المليون جنيه، واخترنا اللي جابوا صح، 3 آلاف شخص مجاوب صح، عملنا قرعة واخترنا 10، ودلوقتي هنعلن عن الـ10 فائزين».

وأشار: «اللي بسطني إن الـ 10 من محافظات كتير، الحمد لله إننا قدرنا نبسط الناس دي ويا رب الأغنية والأعمال اللي جاية تعجبكم وثقة في الله نجاح».

وأعلن محمد رمضان، عن الفائزة الأولى في المسابقة مشيرًا إلى أنه سيعلن عن فائز كل ساعة عبر «يوتيوب» وعلق قائلًا: «روان من شبرا الخيمة هي أول فائزة من الـ 10.. كل ساعة هنعلن عن فائز.. ترقبوا».

وأوضح أن الهدف من المسابقة هو إسعاد الجمهور وإشراكه في نجاح أعماله الفنية حيث قال: «ليه فيه مسابقه؟ احنا بنعمل ميوزك فيديو عشان نسعد الجمهور بس انا شايف الجوائز هتبقي احسن وهتبسط الجمهور اكتر».

وأكد محمد رمضان أن هذا النهج الجديد في توزيع الجوائز يأتي من إيمانه بأن تقديم المكافآت للجمهور أفضل من إنفاق الأموال على إنتاج الفيديو كليب فقط. وقال: “أنا شايف إن الفلوس بدل ما تروح للميوزك فيديو، تروح ليكم إنتوا أحسن".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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