مشاهير العرب - نسخة من أمها.. إطلالة جديدة لـ دنيا سمير غانم على «إنستجرام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:06 مساءً - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة صور من آخر إطلالة لها، وهو ما أثار إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة دنيا سمير غانم وتعليق الجمهور

وعلق الجمهور على الصور المنشورة للفنانة دنيا سمير غانم، معربين عن إعجابهم بها، وأنها تشبه والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن دنيانا في 7 أغسطس 2021.

وقال أحد المعجبين: "شبه الست دلال الله يرحمها"، في حين قال آخر: "ميكس بين آثار الحكيم على دلال عبد العزيز ألف رحمة ونور عليها"، وعقب آخر: "شبه مامتها ما شاء الله".

دنيا سمير غانم في رمضان 2025

تخوض الفنانة دنيا سمير غانم، السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل اسم "عايشة الدور"، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة مسلسل "عايشة الدور" بجانب الفنانة دنيا سمير غانم، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، ماجد القلعي، والمسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

«روكي الغلابة» يعيد دنيا سمير غانم للسينما

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد «روكي الغلابة»، والمقرر عرضه في موسم أفلام الصيف المقبل، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي.

وتجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم «روكي الغلابة»

فيلم “روكي الغلابة”، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.