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حفل توقيع المجموعة القصصية “حلق صيني لا ترتديه ماجي” لـ ضحى عاصي، السبت - أخبار كلمتك

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حفل توقيع المجموعة القصصية “حلق صيني لا ترتديه ماجي” لـ ضحى عاصي، السبت - أخبار كلمتك

حفل توقيع المجموعة القصصية “حلق صيني لا ترتديه ماجي” لـ ضحى عاصي، السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 صباحاً - تطلق دار “دون” للنشر والتوزيع حفل توقيع لأحدث إصدارات الكاتبة ضحى عاصي، والمعنون بــ “حلق صيني لا ترتديه ماجي”، والتي تأتي فى قالب مجموعة قصصية.

ويقام حفل توقيع المجموعة القصصية لضحي عاصي مساء يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

 

الروائية ضحى عاصي

الروائية ضحى عاصي هي أدبية وروائية مصرية، تنوعت دراستها ما بين الطب، وعلم المصريات، والنقد الفني، والفنون الشعبية، والتراث والترجمة.

كما أنها أول أديبة مصرية تحصل على ميدالية " الأوليمب الأدبي" لأمانة الكلمة، من اتحادات كُتاب أوراسيا، وأول أديبة مصرية تحصل على عضوية اتحاد كُتاب روسيا.

وشغلت عضو مجلس النواب المصري، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وصدرت لها عدة مجموعات قصصية وروايات تُرجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية، وتُعد رواية "غيوم فرنسية" أحد أهم أعمالها الروائية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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