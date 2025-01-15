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في الذكرى 107 لميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: ستبقى مواقفه طريقا للباحثين عن الحرية - أخبار كلمتك

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في الذكرى 107 لميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: ستبقى مواقفه طريقا للباحثين عن الحرية - أخبار كلمتك

في الذكرى 107 لميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: ستبقى مواقفه طريقا للباحثين عن الحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - أحيا الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الذكرى الـ 107 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن مسيرته ستظل خالدة على مدار التاريخ.

ونشر بكري، عبر حسابه على إكس، صورة له خلال زيارته لضريح عبد الناصر، وعلق عليها قائلا: الفاتحة على روح عبد الناصر، اليوم في ذكري ميلاد القائد والزعيم الخالد جمال عبد الناصر رحمة الله عليه.

وأضاف: إنها الذكري 107 لميلاد الزعيم عبد الناصر.. تاريخ طويل من العطاء لصالح مصر وأمتها العربية وحركات التحرر في العالم، ورغم الغياب يظل عبد الناصر خالدا في الذاكرة، وتبقى إنجازاته ومواقفه طريقا للباحثين عن الحرية.

وزار بكري، صباح اليوم الأربعاء، ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بكوبري القبة، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده.

وحرص بكري، على قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، هو وعدد من الحاضرين الذين ذهبوا إلى الضريح لإحياء ذكرى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويتوافد العديد من السياسيين والكتاب والإعلاميين، في الـ 15 يناير من كل عام، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لإحياء ذكرى ميلاده، وهو الزعيم الذي ألهمت مسيرته الملايين من أبناء مصر والوطن العربي، بمواقفه الخالدة التي تصدى من خلالها لقوى الاستعمار الخارجي، ودفاعه عن قضايا الأمة.

ولد الزعيم جمال عبد الناصر، في مثل هذا اليوم 15 يناير 1918، بحي باكوس بالإسكندرية، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، وثاني رؤساء مصر بعد الرئيس الراحل محمد نجيب، وتولى السلطة من سنة 1956 حتى وفاته في 28 سبتمبر 1970.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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