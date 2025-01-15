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الرياضة - 10:56 - جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - مرتبات شهر يناير 2025.. يتبقى أقل من 7 أيام، وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية، ولذلك يتساءل البعض عن موعد وأماكن وجدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025.

مرتبات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
مرتبات شهر يناير 2025

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

- صرف مرتبات شهر يناير 2025، يوم 22 يناير للعاملين في هيئات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات يناير 2025، يوم 23 يناير للعاملين في هيئات ووزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر يناير 2025
مرتبات شهر يناير 2025

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

ويبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم 22 يناير، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات حتى يوم 26 يناير 2025.

مرتبات شهر يناير 2025
صرف المرتبات

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

وحددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025، وهم كالآتي: «فروع البنوك المختلفة، البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM».

مرتبات شهر يناير 2025
مرتبات شهر يناير 2025

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يناير 2025

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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