مع أنباء انتقاله للهلال، محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حافظ محمد صلاح نجم نادي ليفربول على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفًا بفارق هدفين عن هالاند مهاجم السيتي بعد غياب الثنائي صلاح وهالاند عن التسجيل باليوم الأول للجولة الـ 21.

ويشهد اليوم الأربعاء، إقامة 4 مباريات في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي وهي نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون، وإيفرتون ضد أستون فيلا، وليستر سيتي ضد كريستال بالاس، وآرسنال ضد توتنهام.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 18 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 13 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف

راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 47 نقطة

2- نوتينجهام فورست 41 نقطة

3- آرسنال 40 نقطة

4- تشيلسي 37 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 35 نقطة

7- بورنموث 34 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برينتفورد 28 نقطة

11- برايتون 28 نقطة

12- وست هام يونايتد 26 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

14- مانشستر يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط



مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14 يناير

تشيلسي 2-2 بورنموث (انتهت)

وست هام 3-2 فولهام (انتهت)

برينتفورد 2-2 مانشستر سيتي (انتهت)

نوتينغهام فورست 1-1 ليفربول (انتهت)

الأربعاء 15 يناير

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً

الخميس 16 يناير

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً.

نشر تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالسعودية، صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتيشيرت الهلال السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك بارتداء محمد صلاح تيشيرت الهلال دون تعليق.

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو": إن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

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