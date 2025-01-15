وزير خارجية سوريا: لا حاجة إلى عودة اللاجئين بسرعة من ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:20 مساءً - ذكر وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، أنه لا يوجد حاجة إلى عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بشكل سريع.

اللاجئون الذين استقبلتهم ألمانيا أفضل حالا من الكثير من اللاجئين في مناطق أخرى

وقال الشيباني لوكالة الأنباء الألمانية في دمشق: "إنهم بأمان هناك".

ومن المقرر أن يلتقي وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه في العاصمة السورية.

وتابع الشيباني أن اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا أفضل حالا من الكثير من اللاجئين والنازحين السوريين في مناطق أخرى من العالم.

السوريين الذين يعيشون في ألمانيا ويبلغ عددهم نحو 975 ألفا

وأغلبية المواطنين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا ويبلغ عددهم نحو 975 ألفا جاءوا إلى البلاد لاجئين، ومعظمهم خلال الحرب الأهلية الدموية التي استمرت أكثر من عقد.

السماح للسوريين في ألمانيا بالقيام برحلة لمرة واحدة فقط

واقترحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، السماح للسوريين في ألمانيا بالقيام برحلة لمرة واحدة فقط إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم كلاجئين في ألمانيا، للاطلاع على الأوضاع هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة إن تعليمات التقدم بطلب للسماح بتلك الرحلات قيد الإعداد.

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