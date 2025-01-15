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وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يكشف شرطه للقبول بصفقة الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

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وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يكشف شرطه للقبول بصفقة الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يكشف شرطه للقبول بصفقة الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:45 مساءً - ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير اليوم الأربعاء، أن وزير مالية الكيان الإسرائيلي المحتل سموتريتش اشترط للبقاء بالحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من صفقة الأسرى مع حركة حماس، وتقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير اليوم الأربعاء، أن وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يحسم أمره بشأن صفقة الرهائن.

موقف سموتريتش من صفقة الأسرى 


وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن سموتريتش لم يوضح في بيانه اليوم كيف ينوي التصويت على الصفقة المتبلورة من المفاوضات.

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استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر أمنية قولها  إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتغيير أساليب القتال في قطاع غزة رغم تقدم المفاوضات.

 انقسام بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخصوص صفقة الأسرى مع حماس 

وأضافت المصادر الأمنية في حديثها مع الموقع العبري: "هناك انقسام في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حماس في الصفقة".

وأكدت المصادر أن حركة حماس نجحت في تجنيد مزيد من العناصر، وتستخدم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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