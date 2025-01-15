رابط وخطوات التقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:26 مساءً - وظيفة معلم مساعد رياضيات.. بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإداري، عن مسابقة التربية والتعليم 2025 لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، ارتفعت معدلات البحث من قبل الراغبين في التقديم، لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلبية احتياجات الوزارة لتعيين 150 ألف معلم مساعد.

موعد التقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يتم فتح باب التقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات، لتعيين 22 ألف معلم، ابتداءً من 29 يناير 2025 وحتى 12 فبراير 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات

- يجب ألا يقل التقدير العام للمؤهل عن «مقبول».

- يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية.

- ألا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر الإعلان.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- يكون التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات.

- سداد مبلغ مقداره 28 جنيها، فقط لا غير الحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التخصصات المطلوبة للتقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات

- مؤهل عالٍ - كلية التربية «تخصص رياضيات، أو رياضيات إنجليزي».

- مؤهل عالٍ - علوم ذوي الإعاقة والتأهيل «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».

- مؤهل عالٍ - علوم ذوي الاحتياجات الخاصة «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».

- مؤهل عالٍ - كليات أخرى مع دبلوم تربوي «تخصص رياضيات أو رياضيات إنجليزي».

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات

وللتقديم على وظيفة مساعد معلم مادة الرياضيات، يجب توافر الأوراق التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- أصل المؤهل الدراسي.

- أصل المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

- الدبلوم التربوي.

- إيصال الإيداع البنكي.

خطوات التقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات

- تسجيل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــــا.

- اختيار «وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2025.

- تحديد المحافظة التابع لها المتقدم.

- الضغط على أيقونة «تقديم طلب».

- التأكيد على التسجيل في الإعلان.

- إدخال البيانات المطلوبة وإكمال الطلب.