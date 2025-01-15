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مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر - أخبار كلمتك

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مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر - أخبار كلمتك

مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:06 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أمس، سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس «مجموعة جيلي أوتو القابضة»، لاستعراض خطة الشركة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الشراكة مع شركة «أوتو موبيليتي».

أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، في إطار المحفزات التي رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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