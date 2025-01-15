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وزير التعليم: لم نطرح نظام البكالوريا وقت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لهذا السبب - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: لم نطرح نظام البكالوريا وقت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لهذا السبب - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لم نطرح نظام البكالوريا وقت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:30 صباحاً - كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  جهود وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة كثافة الفصول.

حل مشكلة كثافة الفصول 

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على حل مشكلة الكثافة  منذ  30 سنة، والآن أصبحت الكثافة 50 طالبا، موضحا أنه تم استحداث 98 ألف فصل بواقع 580 ألف فصل، وشهدت الـ 10 سنوات الماضية بناء 150 ألف فصل دراسى.

الثانوية العامة 

 

وأوضح أن الوضع الذى كان قائما قبل التغييرات التى حدثت فى المرحلة الثانوية والتى بها 3 مليون طالب، فى شهر أغسطس الماضى كانت ضرورية، حيث تم دمج المواد لإتاحة الفرصة للمواد الدراسية الأساسية لشرحها بشكل متكامل.

نظام البكالوريا المصرية 

 وأكد أنه هناك تطوير مستمر فى المرحلة الثانوية، مضيفا أنه لم يطرح نظام البكالوريا المصرية فى الصيف وقت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لأن نظام البكالوريا المصرية يحتاج إلى حوار مجتمعى وتغيير تشريعى.

يناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، في ثاني أيام فعاليات الحوار المجتمعي.

وكانت أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

شهادة البكالوريا المصرية

واستهلت سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث انطلقت الفعاليات أمس بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض عدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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