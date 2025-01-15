الرياضة - 10:56 - سعر الذهب الآن.. زيادة بقيمة 5 جنيهات في جرام عيار 21 بـ مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - سعر الذهب الآن.. كشف تجار الذهب في سوق الصاغة أن هناك حالة من عدم الاستقرار، تضرب أسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة، ولذلك سجل سعر الذهب الآن ارتفاع طفيف، وفقاً لآخر تحديث.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 4302.75 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 3944.25 جنيه للبيع، و3918 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 3227.25 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 2510 جنيها للبيع، و2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 2151.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 1613.5 جنيه للبيع، و1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 30120 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 2682.18 دولا للبيع، و2681.91 دولار للشراء.