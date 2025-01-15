قبل الاتفاق المرتقب، إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات مشددة لمنع الفلسطينيين المحررين من الاحتفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 05:30 صباحاً - تدرس السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال والفرح قد يعبر عنها الأسرى الفلسطينيون المتوقع إخلاء سبيلهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى المرتقب.



يأتي ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" مساء الثلاثاء، بالتزامن مع وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية، وذكرت أن مصلحة السجون الإسرائيلية ناقشت خلال الأيام الماضية، الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، عقدت مصلحة السجون الإسرائيلية سلسلة من الاجتماعات والمداولات لتقييم الوضع، وناقشت خلالها "التعليمات" المتعلقة بالإفراج عن الأسرى استنادا إلى التجارب السابقة، لا سيما صفقة التبادل في نوفمبر 2023.

وذكر التقرير أن مصلحة السجون وضعت تحديين رئيسيين في سياق الصفقة المرتقبة: "الأول، يتعلق باحتمال وقوع احتجاجات أو اضطرابات واسعة النطاق في السجون، والثاني، مظاهر الاحتفال والنصر التي قد تشمل احتفالات أثناء نقل الأسرى الفلسطينيين المحررين".

ومن بين الإجراءات التي نوقشت، جرى دراسة استخدام وحدات خاصة تابعة لمصلحة السجون مثل وحدات "متسادا" و"نحشون" لقمع مظاهر احتفال الأسرى داخل السجون، بالإضافة إلى نقل الأسرى المحررين عبر حافلات مظللة بالكامل، بحيث لا يمكن رؤيتهم من الخارج.

وأشارت مصلحة السجون إلى أن التحديات المتوقعة في الصفقة الحالية كبيرة مقارنة بالصفقات السابقة، نظرا لأن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ حاليا أكثر من 11 ألف أسير، وهو ضعف العدد الذي كان قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

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