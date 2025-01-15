الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية - أخبار كلمتك

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية - أخبار كلمتك

طرح جزء ثانٍ من الفيلم الغنائي السعودي سكر بدور العرض السينمائى في هذا الموعد - أخبار كلمتك

طرح جزء ثانٍ من الفيلم الغنائي السعودي سكر بدور العرض السينمائى في هذا الموعد - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين - أخبار كلمتك

وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة - أخبار كلمتك

وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة - أخبار كلمتك

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:00 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة أمام حرس الحدود.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الخميس، في الرابعة عصرا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:01 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق