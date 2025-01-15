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مشاهير العرب - بعد تأجيل الحلقة السابعة.. مواعيد عرض مسلسل «سراب» لـ خالد النبوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تأجيل الحلقة السابعة.. مواعيد عرض مسلسل «سراب» لـ خالد النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيل الحلقة السابعة.. مواعيد عرض مسلسل «سراب» لـ خالد النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:36 مساءً - تصدر مسلسل «سراب» بطولة النجم خالد النبوي، تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم تأجيل الحلقة السابعة، والتي كان من المقرر طرحها أمس عبر منصة «TOD».

وأثارت الحلقات السابقة تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور، الذين اندمجوا في أحداث العمل المشوقة وتبادلوا التحليلات والتوقعات حول مسار القصة المتصاعد.

تفاصيل مسلسل سراب

تدور أحداث مسلسل «سراب» في إطار اجتماعي، حيث يعمل خالد النبوي في البورصة، ويتم الكشف من خلال المسلسل عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه، بينما تؤدي يسرا اللوزي دور دكتورة وهي زوجة الفنان خالد النبوي ولديها طفل يسمى «زين»، الذي تتخلله مفاجأة تدور في إطار تشويق، وهي واقعة اختفاء الطفل زين الذي يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، ما يتسبب في حالة صدمة كبيرة لـ والديه حتى يعود الطفل سالمًا، وتتصاعد الأحداث والإثارة والغموض خلال فترة اختطافه.

مسلسل السراب

أبطال مسلسل سراب

ويضم مسلسل سراب في بطوته مجموعة من أبرز نجوم الفن، بقيادة خالد النبوي الذي يؤدي دور بطل الأحداث، إلى جانب يسرا اللوزي التي تؤدي دور الزوجة، وهاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، ديامان بوعبود، أحمد وفيق، وأحمد مجدي.

مسلسل سراب

مواعيد عرض مسلسل سراب

ويتم عرض مسلسل سراب، بشكل أسبوعي يوم الثلاثاء، بواقع ثلاث حلقات، ويتكون مسلسل سراب من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي، ومن إخراج أحمد خالد ومن كتابة هشام هلال.

وكانت منصة «TOD» أعلنت عن موعد عرض مسلسل «سراب»، والذي بدأت عرض أولى حلقاته يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، حيث قدمت الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل حصريًا عبر المنصة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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