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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد هنيدي يتعاون مع سامح عبد العزيز في «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد هنيدي يتعاون مع سامح عبد العزيز في «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد هنيدي يتعاون مع سامح عبد العزيز في «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:56 صباحاً - يواصل الفنان محمد هنيدي، تصوير مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، مع المخرج سامح عبد العزيز، لاستكمال تصوير باقي حلقات، المقرر عرضها في رمضان 2025.

ويتمّ عقد جلسات عمل بين الثنائي محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز، من أجل وضع خطة واضحة لتسليم أكبر عدد من الحلقات للقناة العارضة، قبل بدء الموسم الرمضاني، حيث أنَّ العمل مكون من 15 حلقة، وتمّ تصوير عدد منها بقيادة المخرج وائل فرج، الذي اعتذر بشكل رسمي عن العمل أمس لظروف فنية.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ولم يكن ذلك التعاون الأول الذي يجمع بين الفنان محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز، إذ جمع بينهما عمل من قبل وهو مسلسل أرض النفاق الذي عرض عام 2018، وحقق الثنائي معاً نجاحاً كبيراً.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولة العمل كل من: محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى اطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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