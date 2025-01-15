الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية - أخبار كلمتك

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية - أخبار كلمتك

طرح جزء ثانٍ من الفيلم الغنائي السعودي سكر بدور العرض السينمائى في هذا الموعد - أخبار كلمتك

طرح جزء ثانٍ من الفيلم الغنائي السعودي سكر بدور العرض السينمائى في هذا الموعد - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين - أخبار كلمتك

وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة - أخبار كلمتك

وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة - أخبار كلمتك

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:00 صباحاً - ديربي لندن، يلتقي آرسنال وتوتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء في قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام 

وتنطلق صافرة ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 21 للبريميرليج.

 

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام


ومن المقرر أن تنقل مباراة آرسنال أمام توتنهام علي قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي.

 

ويحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 40 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

 

وخاض آرسنال  20 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 11 منها كما تعادل في 7 مباريات وتعرض لهزيمتين.

وغادر آرسنال مؤخرًا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح خلال المواجهة القوية التي جمعت بين الفريقين.

ولن تكون مهمة آرسنال سهلة في موقعة اليوم في الدوري الإنجليزي حيث يطمح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب ومنافسة ليفربول على اللقب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:06 - "محمد بن زايد سات" ينطلق بنجاح نحو الفضاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق