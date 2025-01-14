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مصطفى بكري: أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور.. هذا مصير كل خائن - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور.. هذا مصير كل خائن - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور.. هذا مصير كل خائن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:26 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن هناك أنباء تتردد عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، معقبا: "هذا هو مصير كل خائن، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين".

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: "أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، واحتمال تسليمه إلى مصر لمحاكمته على جرائمه".

وتابع: "الخبر لم يتأكد، إلا أن اختفائه منذ الأمس طرح العديد من التساؤلات، سواء كان الخبر صادقا أو غير صادق، فهذا هو مصير كل خائن، طال الزمن أم قصر، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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